Страны G7 рассмотрят включение российских бриллиантов в следующие санкции против РФ – Reuters

Лидеры стран Большой семи (G7) обсудят, как отслеживать торговлю бриллиантами из страны-террористки России. В будущем могут быть введены ответные санкции против агрессора.

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Об этом заявил в четверг, 18 мая, официальный представитель Европейского Союза (ЕС) на брифинге. "Вы можете ожидать, что это будет упомянуто в коммюнике G7", – цитирует его Reuters.

Чиновник отметил, что на данном этапе соглашения не будет, но он уверен, что переговоры между лидерами в Хиросиме между 19 и 21 мая откроют двери для внедрения системы для введения ограничений.

Напомним, еще в апреле Польша представила предложение о новых санкциях против России за ведение войны против Украины, включая импорт нефти и алмазов. В то время как некоторые страны призвали к увольнению ограничений, Бельгия, где находится крупнейший в мире центр торговли алмазами в Антверпене, отклонила такие санкции.

Антверпенский всемирный алмазный центр заявил, что санкции заберут около 30% его бизнеса и принесут пользу конкурирующим торговым центрам, добавив, что клиентам следует разрешить самим решать, хотят ли они российские драгоценные камни. Представитель блока отметил, что, учитывая размер рынка, нужно будет провести более широкую дискуссию с такими странами, как Индия.

"У нас есть большие поклонники Украины, а потом и государства, с которыми нам нужно быть осторожными. Мы хотели бы вести с ними диалог", – сказал европейский чиновник. Однако он добавил, что приоритетом для лидеров G7 является обсуждение того, как остановить обход существующих санкций.

OBOZREVATEL сообщал: некоторые европейские компании до сих пор продают товары российским фирмам, поставляющим армии страны-террористки микросхемы для ракет, гильзы, взрыватели, солдатскую обувь, бронежилеты, двигатели для боевых кораблей и т.д. Товары уходят из Германии, Франции, Швейцарии, Венгрии, Словакии, Италии, Эстонии, Литвы, Австрии и Польши.

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