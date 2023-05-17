Названы 25 компаний из Европы, поставляющих армии РФ микросхемы, снаряды и амуницию – СМИ

Некоторые европейские компании до сих пор продают товары российским фирмам, снабжающим армию страны-террориста микросхемами для ракет, гильзами, взрывателями, солдатской обувью, бронежилетами, двигателями для боевых кораблей и т. д. Товары идут из Германии, Франции, Швейцарии, Венгрии, Словакии, Италии, Эстонии, Литвы, Австрии и Польши.

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Необходимое для российских оборонных компаний оборудование в Россию завозят военные подрядчики, избежавшие попадания в санкционные списки. Об этом говорится в расследовании The Insider.

Один из них – московское ООО "Стан", разработчик современных станков с числовым программным управлением госкорпорации "Ростех". Сам "Ростех" значится в списке санкций, а "Стан", который под ограничениями не находится, импортирует технологическое оборудование для литейного производства из Германии.

Так, в июле 2022 года немецкая компания Vansped Logistics (от имени Reißaus & Baumberg Maschinenbau GmbH) поставила "Стану" стержневые машины.

Берцы для солдат

Ростовская фирма "Донобувь" прямо на своем сайте сообщает, что является поставщиком минобороны РФ. Компания поставляет из Германии обувной клей (отправитель – Jakob KECK Chemie GmbH) и кожу (Salamander SPS GmbH & Co. KG), а подошвы импортирует из Италии (Tacchificio Campliglionese).

Salamander продает во время войны кожу еще одному подрядчику минобороны России – АО "Компания "Фарадей".

Итальянские товары в российских бронежилетах

Производитель бронежилетов для силовиков и военных АО НПП "КЛАСС" завез фрезу из Италии. Поставщиком является Minelli Carmello.

Французские детали в микросхемах

"Информационные спутниковые системы" – один из крупнейших подрядчиков госкорпорации "Роскосмос". ИСС выполняет заказы по разработке и производству космических аппаратов в рамках развития системы навигации и позиционирования ГЛОНАСС и системы спутниковой связи "Гонец-М" для минобороны.

ГЛОНАСС играет немаловажную роль в обеспечении боеспособности Вооруженных сил РФ: система используется в высокоточном оружии, беспилотной авиации, на уровне оперативного управления войсками. В 2022 году на орбиту было запущено 9 космических аппаратов разного назначения (в том числе военного и двойного), производимых "ИСС".

"ИСС" находится только под санкциями США. Поэтому могут свободно импортировать из Европы переключатели, которые используются в микросхемах бортовых систем управления ракет. Поставщик – Radiall SA из Франции.

Детали из Франции в российских "Градах" и "Смерчах"

Французская компания Marchante во время войны снабжала российскую оружейную компанию "Курганприбор" техническими изделиями.

Эстонские комплектующие в приборах ночного видения

Петербургское АО "Ломо" – производитель оптических систем для Военно-морского флота, Военно-космических сил и Сухопутных войск РФ. К примеру, прицелов ночного видения "Маугли-2" и "Маугли-2М" для переносных зенитных ракетных комплексов.

Полуактивной головкой самонаведения разработки "Ломо" оснащаются высокоточные (управляемые) снаряды "Краснополь". Во время войны с Украиной "Краснополь" настолько хорошо зарекомендовал себя, что объем производства снарядов в 2022 году вырос в несколько раз.

Поставщик "Ломо" из Европы – эстонская Marker Nordic Ou. Фирма из Таллинна снабжала российский оборонный подрядчик волоконно-оптическими жгутами, промышленным клеем и проч.

Кроме того, минобороны России закупало ускоритель нейросетей разработки НТЦ "Модуль". Электрическое оборудование "Модуль" закупает у Швейцарии, у фирмы E-tec Interconnect AG.

Венгерская компания Aluminiumarugyar Zrt. продает емкости для газа российскому предприятию "Русбал", производителю надувных макетов для армии.

Части для двигателей для военных кораблей типа Д500 Коломенскому заводу (РФ) продает Sipavag AG из Швейцарии, D. Kudarauskienes Warehouse из Литвы и Geislinger GmbH из Австрии.

OBOZREVATEL сообщал, что США в скором времени могут рассмотреть запрет на ввоз в страну урана из России. Отказаться от российского урана для Штатов сложнее, чем от газа и нефти, ведь его доля на американском рынке ядерного топлива превышает 20%.

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