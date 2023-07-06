Такого не было за все годы независимости: валютные резервы Украины побили исторический рекорд

Международные (золотовалютные) резервы (ЗВР) Украины за июнь выросли на 4,5 – почти до $39 млрд. Этот самый высокий показатель за всю историю независимости Украины. К примеру, в начале полномасштабной войны, утром 24 февраля 2022 года, ЗВР составляли $27,42 млрд.

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Об этом сообщил Национальный банк Украины (НБУ). До этого результата максимальным был уровень, зафиксированный 1 мая 2011 года, – $38,3 млрд.

"Такой результат достигнут благодаря устойчивым и ритмичным поступлениям от международных партнеров, превысивших чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте", – объяснили в НБУ.

Нынешний объем резервов покрывает финансирование 5,2 месяца последующего экспорта. "Нормой", по международным стандартам, считается уровень в 3 месяца покрытия.

Что повлияло на объем ЗВР в июне

Валютные поступления на счета правительства за месяц составили $4,28 млрд. А на обслуживание долгов Украина потратила всего $704,7 млн. Еще $118,8 млн Украина вернула Международному валютному фонду (МВФ).

на счета правительства за месяц составили $4,28 млрд. А на обслуживание долгов Украина потратила всего $704,7 млн. Еще $118,8 млн Украина вернула Международному валютному фонду (МВФ). Операции НБУ на межбанке . Нацбанк продал $1,86 млрд, а выкупил – $49,6 млн. Чистая продажа валюты составила $1,81 млрд.

. Нацбанк продал $1,86 млрд, а выкупил – $49,6 млн. Чистая продажа валюты составила $1,81 млрд. Курс валют. Оценка стоимости финансовых инструментов увеличилась на $81,3 млн.

Золотовалютные резервы используются для международных расчетов и платежей (в том числе по госдолгу) и покрытия дефицита платежного баланса. Кроме того, они нужны для стабилизации курса гривни – чтобы в случае необходимости Нацбанк мог продать инвалюту на межбанковском рынке и таким образом компенсировать ее дефицит.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина уже в июле получила второй транш от МВФ по 15-миллиардной программе расширенного финансирования (EFF). Размер транша составляет $890 млн.

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