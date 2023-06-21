Такой ситуации на рынке недвижимости еще не было: сколько стоят квартиры в Киеве

В Украине ситуация на рынке недвижимость кардинально изменилась. Спрос на квартиры в Киеве резко сократился, в то же время традиционная сезонность больше не наблюдается.

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"Спрос на жилье есть, но сейчас время арендатора. Раньше я мог с первого просмотра квартиру сдать, сейчас в среднем у меня на это уходит неделя-две. Арендаторы не хотят снижать цены. То, что вы видите в объявлениях, это скорее то, по какой цене хотят сдавать. На самом деле каждый готов немного уступить, если понравился квартирант", – рассказывает OBOZREVATEL столичный риелтор Максим.

По его словам, однушку в среднем можно сдать за 7-10 тыс. Квартира с ремонтом и в центре может стоить дороже, в элитных ЖК – 16-20 тыс. грн. По данным крупного портала недвижимости, в среднем стоимость однокомнатной квартиры за месяц снизилась на 6,27%. При этом, так как рынок находится в тени и сделки не регистрируют, точной статистики нет. К примеру, аналитики Bird подсчитали, что цены, наоборот, выросли на 11% и составили около 10 тыс. грн за "однушку".

Половина всех квартир, которые сдают в аренду, стоят до 10 тыс. грн в месяц, независимо от количества комнат. Дешевле всего жилье, которое находится далеко от станций метро (около 6 тыс. грн за "однушку").

Традиционная сезонность на киевском рынке недвижимости в этом году не состоится. К концу августа, вероятно, не будет наплыва студентов, также не приедут и сезонные сотрудники. "Люди едут, если у них уже есть работа, либо перевели, либо возвращаются в свои квартиры. Тех, кто переезжает в Киев, ищет квартиры для аренды или покупки, чтобы устроить жизнь в Киеве, нет. А их было очень много", – говорит риелтор Юлия Курганова.

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