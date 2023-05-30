Украинцам в июле повысят часть налогов: Гетманцев рассказал, какие новшества ждут "ФОПы"

Законопроект Кабинета министров №8401 приняли за основу (для полного принятия необходимо проголосовать в целом). Он предполагает не только возвращение проверок и налоговых ставок для физлиц-предпринимателей ("ФОПов") до уровня до полномасштабной войны с 1 июля, но и возможность добровольно погасить доначисленные суммы и избежать штрафа.

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Как написал в своем канале в Telegram глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, возможность избежать штрафа действует на период военного положения. "Это возможность избежания уплаты штрафов и пени вообще при добровольном погашении доначисления вследствие проверки недоимки в течение 30 дней. Норма действует только на военное время, но если будет иметь положительный эффект и положительные отзывы бизнеса, сделаем ее постоянной", – написал Гетманцев.

В документе также предлагается:

отменить льготы по уплате налога для 1 и 2-й группы ФЛП;

возобновить проведение документальных проверок;

вернуть штрафные санкции за нарушение использования РРО.

Ранее МВФ в рамках мониторинговой миссии рекомендовал украинским властям отменить льготную ставку для ФЛП третьей группы в размере 2% (нормальная ставка – 5%). Дело в том, что льготную ставку ввели в первые месяцы полномасштабно войны, когда малый бизнес остро нуждался в поддержке.

После более чем года полномасштабного вторжения предприниматели адаптировались к новым сложным условиям работы. И на первый план теперь выходит наполнение бюджета страны. Ведь финансировать военные потребности (например, зарплаты защитникам и защитницам) Украины может только из собственного бюджета. Направлять на эти международную финпомощь нельзя.

Также сегодня в Верховной Раде 29 мая одобрили введение санкции против Ирана. Ограничения вводятся сроком до 50 лет.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Национальному банку Украины разрешили выводить с рынка путем национализации даже успешные банки подсанкционных собственников. Речь идет исключительно о системных банках.

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