Цель – ужесточить давление на Путина: Bloomberg о возможном полном запрете экспорта в Россию

США, а также некоторые другие ключевые партнеры Украины рассматривают возможность почти полного запрета экспорта в Россию. Цель – ужесточение экономического давления на президента РФ Владимира Путина в связи с развязанной им войной.

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Об этом сообщает Bloomberg. Отмечается: чиновники стран G7 ("Большой семерки") уже обсуждают эту идею.

"Обсуждаемый подход, перевернет существующий режим санкций. В таком случае абсолютно весь экспорт в Россию будет запрещен – кроме некоторых исключений. Сейчас же разрешен весь экспорт, который не подпадает под санкции", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: если лидеры G-7 поддержат этот шаг на майском саммите в Японии, начнется работа над исключениями. В частности, предполагается, что это будут:

лекарства;

сельхозпродукция, включая продукты питания.

"Впрочем, существуют потенциально серьезные препятствия на пути к реализации этого замысла. Так, чтобы вступить в силу в ЕС, новые правила должны будут одобрить все страны-члены союза. Что вызовет негативную реакцию со стороны европейских компаний, которые до сих пор экспортируют товары в Россию", – признают авторы материала.

Кроме того, подчеркивается, практически полный запрет на поставки товаров в РФ может еще больше сблизить ее с Китаем.

Почему встал вопрос

Как объясняют авторы материала, в настоящее время санкции почти вдвое уменьшили стоимость экспорта стран ЕС и G7 в Россию. Тем не менее, она все еще получает товары из Европы, США, Канады и Японии на 66 млрд долларов.

"Члены G7 обеспокоены тем, что это слишком большая выгода для путинской экономики в военное время. Тем более, что Москва находит способы обойти санкции и ввозит необходимые ей товары через третьи страны", – отмечают аналитики.

Что попадет под запрет первым делом

По данным авторов материала, если решение о практически полной остановке поставок в Россию различных товаров будет принято, среди продукции G7 оно прежде всего отразится на экспорте автомобилей, шоколада, пива. А также:

обуви;

цветов;

косметики;

немедицинских и несельскохозяйственных товарах.

Как сообщал OBOZREVATEL, иностранные алкогольные бренды не контролируют поставки своей продукции в Россию. Причина – схема параллельного импорта. В частности, продукцию брендов Johnnie Walker и Remy Martin продолжают свободно продавать в России – несмотря на прекращение работы компаний-производителей на территории РФ.

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