Россияне тайно пьют элитный алкоголь, несмотря на "санкции" – Bloomberg

Иностранные алкогольные бренды не контролируют поставки своей продукции в Россию. Причина – схема параллельного импорта. В частности, продукцию брендов Johnnie Walker и Remy Martin продолжают свободно продавать в России – несмотря на прекращение работы команий-производителей на территории РФ.

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Об этом сообщает Bloomberg. Отмечается: правительственные правила "позволяют российским компаниям покупать товары без разрешения владельцев товарных марок".

"Из-за большого количества посредников компаниям трудно отслеживать перемещение своей продукции. Более того, также прекратившие экспорт в РФ производители в других отраслях, скорее всего, окажутся в аналогичном положении. Ведь в стране расширили список брендов и товаров для параллельного импорта. Речь, в том числе, о мебели IKEA, косметики Lancome, игрушках Hasbro Inc.", – говорится в сообщении.

Что говорят производители

Представители же французского производителя Remy Cointreau отмечают, что их продукция может попадать на полки российских магазинов из оставшихся на складах запасов. Впрочем, признают там, ее действительно могут ввозить из стран, не применяющих санкций в отношении России.

А представители производителя водки Absolut, подчеркивается, прямо признались, что, несмотря на их выход из России, это не будет предотвращать попадание продукции в страну из-за параллельного импорта. Над которым, подчеркнули там, компания "не имеет никакого контроля".

Усиливать контроль затратно

В то же время, отмечают авторы материала, по словам партнера российской консалтинговой компании Control Risks Наби Абдуллаева, возможность сократить ввоз элитного алкоголя в Россию даже по параллельному импорту у производителей есть. Для этого им нужно "усилить контроль над официальными дистрибьюторами".

Впрочем, подчеркнул он, есть сомнения, что компании решатся на такой шаг. Ведь это "довольно затратно".

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, в России из-за санкций начался дефицит пробок из пробкового дуба. Уже в скором времени это приведет к удорожанию вин в российских магазинах.

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