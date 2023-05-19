Цена на газ в ЕС просела ниже ключевой отметки: топливо не стоило так дешево уже почти 2 года

Цена на газ в Европе упала до знаковой отметки. Стоимость голубого топлива на бирже опустилась ниже 30 евро за мегаватт-час, т. е. до 333 долларов за тысячу кубов. Это минимум с июня 2021 года.

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Об этом свидетельствуют данные ICE Futures. Так, по состоянию на 17:10 19 мая газ на нидерландском хабе TTF торгуется по 30,35 евро за мегаватт-час, однако до этого опускалась ниже уровня в 30 евро. Эта цена в 11,4 раза ниже пикового значения, которое зафиксировано в августе 2022 года на фоне российского энергетического шантажа.

"Падение котировок "голубого топлива" всего за последние сутки во время торгов достигало почти 7%. И хотя ближе к концу торгового дня он оттолкнулся от дна и немного восстановил позиции – это принципиально ситуацию не меняет, что бы там себе ни мечтала Россия", – прокомментировал глава парламентского комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев.

Причиной падения цен является высокий уровень запасов топлива в подземных хранилищах. В мае-2023 Европа накопила на 20% больше газа, чем обычно в этом месяце.

Кроме того, в рамках стратегии по сокращению потребления газа падает спрос на этот ресурс. С начала года промышленный спрос снизился уже на 20%. И это при том, что в качестве обязательного порога сокращения потребления был установлен уровень в 15%.

Как сообщал OBOZREVATEL, на фоне санкций в России снизилась добыча газа. В частности, с января по март 2023 года ее объемы сократились на 10% год к году – до 180 млрд кубометров. При этом в самом только марте падение составило те же 10%.

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