Цены на нефть "обвалились" из-за США – Reuters

Мировые цены на нефть снизились. По состоянию на 06:50 по Гринвичу фьючерсы марки Brent подешевели на 54 цента – до 76,47 доллара/баррель. Нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 50 центов – до 72,66 доллара/баррель. Причина – ожидание участниками рынка публикации данных по инфляции в США за апрель и связанное с этим ожиданием осторожное поведение на рынке.

Видео дня

Об этом сообщает Reuters. Отмечается: дело в том, что апрельские показатели инфляции в США будут иметь ключевое влияние на будущее решение Федеральной резервной системы по процентной ставке.

"Рынок осторожниает в преддверии данных по инфляции. … Поскольку чистые длинные позиции резко сократились за последние две недели, многие трейдеры уже вышли с рынка, поэтому объемы низкие", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: нынешнее удешевление нефти может быть краткосрочным. Ведь если инфляционные данные в США останутся на уровне около 5%, а базовый индекс потребительских цен существенно не снизится, цены на ресурс вырастут.

В то же время, по данным финансовых аналитиков, эксперты швейцарского холдинга UBS Group считают, что в дальнейшем цены на нефть будут повышаться. Причиной этого они называют все то же потенциальное сокращение добычи ресурса странами ОПЕК+

"Мы сохраняем положительный прогноз цен на нефть. И ожидаем, что баланс на рынке нефти будет ужесточаться – по мере сокращения добычи ресурса членами ОПЕК+", – утверждают эксперты.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем США стали главным экспортером нефти в ЕС, перехватив первенство у России. Более того, Россию обогнали также Норвегия и Казахстан.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!