У Венгрии появился неожиданный союзник: кто в ЕС блокирует новые санкции против России

Новые санкции ЕС против России вместе с Венгрией пытается заблокировать Греция. Неожиданный союзник Будапешта позволяет задержать новые ограничения против агрессора.

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Об этом изданию POLITICO сообщили пять дипломатов ЕС. Политики обсуждают свой 11-й пакет санкций против России. Это беспрецедентный шаг для блока, нынешний пакет может быть нацелен на другие страны, помогающие Москве уклоняться от торгового эмбарго.

Но Будапешт и Афины блокируют работу. Украина предоставила список юрлиц-"спонсоров войны", в который входит ряд европейских компаний. Венгрия и Греция хотят чтобы часть их компаний была исключены из этого списка.

Это вызвало напряженность на встрече министров иностранных дел ЕС в начале этой недели, где министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прямо раскритиковала Венгрию, по словам дипломатов, знакомых с обменом мнениями. По словам четырех дипломатов, на встрече послов ЕС в среду Греция была в авангарде обсуждения. Афины выступили против предложений обойти санкции.

"Греция вновь заявила, что, если появятся конкретные доказательства нарушения санкций, они должны быть доведены до сведения заинтересованных государств-членов на техническом уровне, чтобы это было надлежащим образом расследовано, а затем были приняты надлежащие меры", – заявил представитель ЕС.

Другой дипломат ЕС сказал, что, хотя они сочувствуют позиции Греции, "вопрос заключается в том, насколько это наносит ущерб (их экономике)". Жозеп Боррель, главный дипломат ЕС, уже пообещал устранить разногласия в украинском списке. Двое дипломатов сказали, что теперь он должен работать с украинцами над решением.

OBOZREVATEL ранее сообщал о том, что Австралия введет новые санкции против страны-террориста России. В список ограничений войдут российские компании "Северсталь", "Роснефть" и "Полюс".

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