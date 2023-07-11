Удар по бюджету Кремля: поставки российской нефти морем резко снизились

В России через несколько месяцев после отчетов о падении добычи нефти проявились первые признаки сокращения объемов транспортировки черного золота. Это ставит под угрозу доходы Кремля от экспортных налогов.

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Так, средние отгрузки нефти из портов РФ за четыре недели июня-июля значительно ниже среднего февральского уровня. Это произошло после резкого роста объемов в предыдущие месяцы, сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные отслеживания судов и слова участников рынка.

Меньшие объемы поставок "подорвали доходы Кремля от экспортных налогов", отмечает агентство. Так, на неделе до 9 июля поступления в бюджет РФ заметно упали.

"Поступления в военную казну Кремля от экспортной пошлины на нефть упали до 43 млн долларов за семь дней до 9 июля, то есть сократились на 17 млн долларов, или 29%. Средний доход за четыре недели упал на 4 млн долларов, до 49 млн долларов", – подсчитало агентство.

Большая часть падения – 80% – приходится на западные порты России. Общие морские перевозки сырой нефти из РФ упали до 2,86 млн баррелей в день. Это на 1 млн баррелей в день меньше, чем неделей ранее.

"Совокупные потоки российской нефти за семь дней до 9 июля упали до 2,86 млн баррелей в сутки с 3,9 млн баррелей в сутки на предыдущей неделе. Отгрузки сократились из всех четырех экспортных регионов, причем наибольшее падение наблюдалось в портах Балтийского и Арктического регионов", – отметили аналитики.

При этом в российских портах не было признаков технического обслуживания, которое могло бы привести к существенному падению объемов отгрузки. Такая ситуация наблюдалась в середине июня, однако не была показательной.

Как сообщал OBOZREVATEL, в целом за январь – июнь 2023 года доходы России от продажи нефти и газа сократились вдвое. Агрессору удалось заработать 37,4 млрд долларов, что на 47% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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