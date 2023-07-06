В России доходы от нефти и газа рухнули вдвое, сырьевая экономика агрессора падает – Reuters

В России доходы от продажи нефти и газа сократились за январь-июнь 2023-го в два раза. Агрессору удалось заработать 37,4 млрд долларов, что на 47% меньше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Об этом сообщает Reuters. Доходы от продажи нефти и газа имеют решающее значение для сырьевой экономики России и для финансирования войны против Украины. Энергетические доходы России сократились из-за западного ограничения цен на нефть и закрытия газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" в Европу, которые были взорваны в сентябре прошлого года.

Дефицит бюджета России за первые пять месяцев года достиг $42 млрд, что уже на 17% выше плана на весь 2023 год. Доходы нефтегазового бюджета в июне снизились на 7,4% по сравнению с маем, в основном из-за снижения поступлений от налога на добычу полезных ископаемых на нефть и газ и экспортной пошлины на природный газ.

Бюджетные субсидии нефтеперерабатывающим компаниям от "обратного акциза на нефть" сократились до 73,9 млрд рублей с 91 млрд рублей в мае. Выплаты НПЗ в рамках "демпфирующего механизма", введенного для того, чтобы компании не могли заработать на высоких экспортных ценах на топливо и защитить внутренний рынок, снизились до 78,6 млрд рублей со 103,5 млрд рублей в мае.

Минфин прогнозирует, что нефтегазовые доходы в этом году сократятся на 23% до 8,94 трлн рублей, а дефицит бюджета составит почти 3 трлн рублей, или 2% валового внутреннего продукта.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Гонконг, Казахстан и Армения продают в РФ микросхемы, которые попали под санкции. Последнее время российские компании меняют код товаров, чтобы банки без проблем проводили проблемные операции.

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