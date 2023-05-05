Украина упростила обмен водительских удостоверений со страной ЕС: какие нужны документы

Украина и Литва внедряют упрощенный обмен водительских удостоверений. Он будет проходить без дополнительных экзаменов – как теоретических, так и практических.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил: для обмена удостоверений нужно будет подать ряд документов. В частности:

о постоянном проживании в стране;

оригинал удостоверения;

действительную медицинскую справку.

"Украина и Литва внедряют упрощенный обмен водительских удостоверений без дополнительных экзаменов. Соответствующее соглашение сегодня одобрило правительство. Обмен водительских прав будет происходить без сдачи теоретических и практических экзаменов. Это сэкономит время и усилия тысяч людей", – говорится в сообщении.

Тем временем, в Украине могут повысить штрафы для водителей, а также ввести наказание для пассажиров. В частности, согласно зарегистрированному в Верховной Раде законопроекту №9210:

штраф за управление технически неисправным либо самовольно или плохо переоборудованным автомобилем может вырасти в 2,5 раза – с 340 грн до 850 грн;

с 680 грн до 1 700 грн могут увеличить штраф за такое же нарушение, но с использованием транспорта для перевозки пассажиров, грузов, почты;

850 грн придется платить за управление авто без действующего сертификата соответствия техническим нормам;

510 грн – пассажирам, не использующих шлемы или ремни безопасности (в настоящее время ответственность за непристегнутых пассажиров несут водители).

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинцы могут проверять наличие штрафов за нарушение ПДД не выходя из дома, со своего смартфона, компьютера или другого девайса. Для проверки нужно знать только номер автомобиля и данные документов владельца авто.

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