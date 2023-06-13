Украина и Молдова построят новый мост на границе: стало известно, почему это важно для страны

Украина и Молдова построят новый мост на границе. Он будет размещаться в районе населенных пунктов Ямполь (Украина) и Косеуц (Молдова).

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Ориентировочная протяженность моста – более 1,4 км, он будет иметь по две полосы движения в каждом направлении. Как написал в своем Telegram нардеп, председатель профильного комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, построение моста является важным шагом для Украины.

Почему мост важен для Украины?

Украина уже больше года лишена возможности отгружать производимую продукцию морским путем. При этом даже "зерновой коридор", продленный до 18 июля, работает всего на 20% от своей нормальной пропускной способности из-за создаваемых страной-агрессорой РФ искусственных преград. Перспективы пролонгации соглашения пока туманны.

Поэтому для Украины в ближайшее время главными транспортными экспортными артериями будут железнодорожные и автомобильные сухопутные переходы (на последние у нас время от времени случаются неприятности со стороны определенных соседей), а также Дунайские порты (возможности которых не безграничны), объясняет депутат. А новый мост станет кратчайшим путем для продукции из центральных и восточных областей Украины в государства Центральной и Юго-Восточной Европы.

Мост позволит разгрузить ключевой с точки зрения транспортного потока между Украиной и Молдовой переход "Могилев-Подольский – Отач".

"И в конце концов мы симметрично с Молдовой движемся к полноценному членству в ЕС, наши торговые обороты с ним будут расти и расширяться, поэтому нам очень важно активно развивать транспортную инфраструктуру, чтобы иметь техническую способность обслуживать увеличенные товарные потоки", – сказал Гетманцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, агентство восстановления сделало первый шаг к реализации экспериментального проекта восстановления по принципу build back better ("построить лучше, чем было") населенных пунктов, пострадавших из-за боевых действий. Презентацию концепции обновления провели в селе Посад-Покровское (Херсонская область).

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