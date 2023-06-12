В Украине началось восстановление "с нуля" первого разрушенного села: детали

Агентство восстановления сделало первый шаг к реализации экспериментального проекта восстановления по принципу build back better ("построить лучше, чем было") населенных пунктов, пострадавших из-за боевых действий. Презентацию концепции ввостановления провели в селе Посад-Покровское (Херсонская область).

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Об этом пишет Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины. В апреле Правительством было принято Постановление №382 О реализации экспериментального проекта по восстановлению населенных пунктов, пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ.

"Презентация концепции – это первый шаг на пути к воплощению нашего амбициозного проекта по восстановлению шести населенных пунктов в пяти областях, которые пострадали из-за вооруженной агрессии России. здания и сооружения, а полностью – с системным подходом, новой планировкой и полной трансформацией села", – сказал Мустафа Найем, глава Агентства восстановления.

До ноября 2022-го оккупанты обстреливали населенный пункт всеми имеющимися видами вооружения, ежедневно село испытывало более 350 обстрелов. В результате – инфраструктура и частные дома жильцов почти полностью разрушены агрессором. Повреждения получили 100% зданий и сооружений коммунальной и частной собственности.

Как отмечается, в настоящее время Агентством восстановления проводится вся необходимая работа по подготовке восстановления всех шести населенных пунктов. Специалисты Агентства и региональных служб восстановления работают с местными властями и готовятся к масштабному восстановлению.

Как сообщал OBOZREVATEL, представители украинского бизнеса могут присоединиться к программе госпомощи "єВідновлення". Речь идет о тех компаниях, которые занимаются продажей строительных материалов и предоставлением услуг по ремонту жилья.

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