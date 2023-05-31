Украина может разрешить транзит российского аммиака: названо условие

Украина требует от ООН и страны-террористки России гарантий того, что "зерновое соглашение" будет работать нормально, если Киев позволит транзит российского аммиака через свою территорию. Это было одним из требований Кремля для продления договоренности.

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При продлении "зернового соглашения" российская сторона заявила, что "зерновая инициатива" прекратится, если не будет исполнено соглашение, направленное на преодоление препятствий для российского экспорта зерна и удобрений. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на украинского чиновника.

Одно из основных требований страны-агрессорки РФ – возобновление транзита аммиака из России через украинскую территорию в порт "Южный" в Одессе, откуда он экспортируется. Ранее транзит был прекращен по трубопроводу после полномасштабного вторжения России в Украину.

"Мы сейчас не понимаем – аммиакопровод сам по себе что-то решает или нет? Если он сам по себе ничего не решает, то никакого диалога нет", – сказал на зерновой конференции замминистра Украины по реновации Юрий Васьков.

Он добавил, что если аммиак это ключевой вопрос, то ООН должна четко сказать, что если аммиакопровод возобновит работу, то у Украины будут такие возможности нормально экспортировать зерно, и тогда руководство будет решить, в интересах страны это или нет.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ЕС решил не переподключать Россельхозбанк к системе банковских платежей SWIFT до окончания войны в Украине. То же касается всех других банков из страны-агрессорки России.

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