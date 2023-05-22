ЕС отказался подключать российский банк к SWIFT даже в рамках зерновой сделки: детали

Европейский Союз решил не переподключать Россельхозбанк к системе банковских платежей SWIFT до окончания войны в Украине. То же касается всех других банков из страны-агрессорки России.

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Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано в комментарии российским СМИ. РФ требует присоединения Россельхозбанка к SWIFT в рамках зерновой сделки.

"Без этого, конечно, мы просто не можем продвигаться вперед", - сказал замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Москва продолжила свое участие в зерновой инициативе до 17 июля включительно, но если блок не выполнит требований, агрессор угрожает выходом из соглашения, потому что это "усложняет торговлю российской сельскохозяйственной продукцией".

"Единственным, что мешает беспрепятственным торговым потокам и экспорту продовольствия и сельхозпродукции через Черное море, остается война", – сказал в ответ Вершинину Стано. Он отметил, что война в Украине "ухудшила и так серьезные глобальные проблемы продовольственной безопасности" в мире.

SWIFT – это система обмена операционными и финансовыми сообщениями между банками/фининститутами – участниками системы (11 тыс. участников по всему миру).

OBOZREVATEL ранее сообщал: президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый, 11-й пакет санкций ЕС будет содержать ограничения против ряда компаний во всем мире, которые помогают Москве уклоняться от санкций. В том числе зарегистрированных в Китае.

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