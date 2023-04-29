Украина назвала неприемлемыми действия Польши: МИД требует возобновить поставку агропродукции

Решение Польши запретить поставку агропродукции из Украины нарушает Соглашение об ассоциации с ЕС. МИД Украины передало ноту (официальное сообщение) в посольства Польши и ЕС.

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"Вчера в посольство Республики Польша в Украине и представительства ЕС в Украине были переданы ноты МИД Украины о категорической неприемлемости ситуации относительно торговых ограничений на импорт аграрной продукции Украины. Такие ограничения, какими бы причинами они ни обосновывались, не соответствуют Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС и принципам и нормам Единого рынка ЕС", – написал представитель МИД Олег Николенко на своей странице в Facebook.

Украина требует немедленного возобновления экспорта украинских аграрных товаров в Польшу, Румынию, Венгрию, Словакию и Болгарию, а также продолжение беспрепятственного экспорта в другие государства-члены ЕС и в целом беспрепятственный транзит всей украинской продукции в другие страны как в пределах, так и за пределами ЕС. МИД Украины призвал партнеров к поиску сбалансированного решения на основе законодательства ЕС, Соглашения об ассоциации и в духе солидарности.

Напомним, поляки, а вместе с ними и венгры запретили экспорт и даже транзит украинской агропродукции. И хотя в заявлениях, в частности, речь шла о возможных нарушениях нормативов пестицидов, настоящей причиной может быть обычный протекционизм.

Еврокомиссия уже подсчитала, что фермеры в Польше, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии потеряли около 417 млн евро из-за наплыва дешевого украинского зерна. И сейчас эти страны одна за другой лишают Украину возможности продавать свою продукцию на их территориях. Это поднимает политику ЕС, а также демонстрирует будущие проблемы, которые придется решить украинской дипломатии на пути к евроинтеграции.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Польше изменили правила депортации иностранных граждан. Эти правила могут относиться и к украинцам.

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