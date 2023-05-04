Украина недополучила десятки миллионов долларов из-за запрета Польши на импорт ее зерна – Bloomberg

Украина уже теряет деньги из-за решения польского правительства запретить импорт ее сельскохозяйственных товаров. В апреле сумма ущерба составила 143 млн долларов.

Видео дня

Об этом сообщил заместитель министра экономики Тарас Качка, передает Bloomberg. При этом он назвал "блефом" заявления польских фермеров о падении цен на их продукцию из-за присутствия на рынке украинской.

"Действия польского правительства по запрету импорта сельскохозяйственной продукции из Украины обошлись Киеву в прошлом месяце в 143 млн долларов. Комиссия ЕС заплатит польским фермерам компенсацию ни за что. На мой взгляд, это был блеф со стороны польских фермеров", – приводят слова Качки авторы материала.

В апреле Польша и несколько других восточных членов ЕС ввели ограничения на экспорт украинских продуктов питания, ссылаясь на резкое падение цен на рынке, что нанесло ущерб их фермерам. Этот шаг вызвал критику со стороны Еврокомиссии, которая приняла 2 мая исключительные и временные меры предосторожности в отношении импорта отдельных сельскохозяйственных товаров из Украины.

"Меры вступят в силу 2 мая и продлятся до 5 июня 2023 года. В течение этого периода семена пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника украинского происхождения могут по-прежнему выпускаться в свободное обращение во всех государствах-членах Европейского Союза, кроме пяти прифронтовых. Товары могут продолжать циркулировать в этих государствах либо транзитом через них, либо отправляясь в страну или территорию за пределами ЕС", – сказано в сообщении ЕК.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, Польша отменила односторонний запрет на импорт сельскохозяйственных товаров из Украины. Это произошло после компромиссного решения Европейской комиссии.