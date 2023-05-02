Украина официально разрывает экономические связи с Сирией: подробности

Депутаты Верховной Рады прекратили действие двух соглашений с Сирией. Одно из них предусматривает прекращение торгового, экономического и технического сотрудничества.

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Соответствующие решения были приняты на заседании Верховной Рады 2 мая. Как сообщил нардеп Алексей Гончаренко, речь идет о таких документах:

о прекращении действия Соглашения о торговом, экономическом и техническом сотрудничестве (за – 268 депутатов Рады);

о прекращение действия Соглашения о торговом судоходстве (за – 264 голоса).

Правительство Украины инициировало процесс расторжения соглашений с Сирией еще в конце марта 2023 года. Как объяснили в Кабмине, такие решение необходимы, т.к. режим Асада в Сирии фактически является представительством интересов России.

"Украина прекращает любые отношения не только с государством-агрессором, но и с сателлитами России. Мы будем жестко реагировать на недружественные действия в отношении нашего государства... Очевидно, что мы должны пересмотреть и прекратить действие межгосударственных документов, касающихся, в частности, вопросов экономических взаимоотношений с Сирией", – объясняла министр экономики Юлия Свириденко.

Она напомнила, что ответом на поддержку режимом Асада российской агрессии, признание им так называемой "независимости" временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины уже стал разрыв дипломатических отношений с Сирией. Кроме того, Украина ввела в действие санкции против Башара Асада и других сирийских чиновников.

Как сообщал OBOZREVATEL, также правительство Украины вносит на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) предложение ввести секторальные санкции против Ирана сразу на 50 лет. Ограничения хотят применить из-за поставок оружия России.

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