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В Украине "ФОПам" повысят налоги, но Украина все равно нарушила требования МВФ: когда изменят правила и что с проверками

Александр Литвин
Mакроэкономика
1 минута
1,1 т.
Правила для бизнеса скоро изменятся

В Украине с 1 августа отменят льготные налоги для "ФОПов" в 2%. При этом проверки вернут только для тех, кто занимается подакцизной продукцией, азартными играми, оказывает финансовые услуги. 

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Как написал член комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в своем Telegram-канале,  Речь идет о законопроекте №8401. На заседании комитета приняли решение:

  • документальные плановые проверки могут быть включены исключительно налогоплательщики, осуществляющие деятельность в сфере;
  • производства и/или реализации подакцизной продукции;
  • организации и проведение азартных игр в Украине (игорный бизнес);
  • оказывают финансовые, платежные услуги.

Также бизнес овобождается от ответственности за нарушение требований в сфере РРО, совершенных в период с 1 января 2022 года по 1 октября 2023 года.

"Все остальное остается как было и нормы вступают в силу с 01 августа, включая отличие 2% ФЛП... Но скажу честно, я не уверен, что эта редакция будет приемлема для МВФ так как мы по факту нарушаем сразу три пункта: срок введения отмены 2% 01 августа (а не 01 июля); оставляем для большинства субъектов мораторий на проверки; по факту внедрения РРО переносим до 01 октября (а не 01 июля)", – написал Железняк. 

Итак, после нововведений мелкий и средний бизнес должен будет увеличить налоговые отчисления, а контролирующие органы снова смогут ходить с проверками. Против возвращения полного налогообложения выступает ряд бизнес-ассоциаций. Их главный аргумент: экономическая ситуация все еще критическая, потери бизнеса исчисляются в миллиардах долларов – и сейчас не время возвращаться к полному налогообложению.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине повысят налоги физлицам-предпринимателям. Кроме того, вернут проверки бизнеса.

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