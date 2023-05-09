Украина продолжает кормить мир, несмотря на войну: входит в топ-5 крупнейших мировых агроэкспортеров

Несмотря на полномасштабную войну и ее последствия, Украина продолжает быть одним из ведущих аграрных государств мира. В частности, страна осталась в топ-5 крупнейших мировых агроэкспортеров, сохранила присутствие на большинстве традиционных внешних рынков, а также нарастила и диверсифицировала экспортные поставки в отдельные страны – прежде всего ЕС.

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Об этом сообщили в НБУ. Там отметили, что на такое положение вещей повлиял ряд факторов:

исторически высокая доля продовольствия в структуре украинского экспорта.

"Оно обеспечивало почти половину товарного экспорта Украины перед полномасштабной войной. Такая структура традиционно сдерживала падение украинского экспорта в кризисные периоды. Ведь во время мировых кризисов спрос на продовольствие более устойчив по сравнению со спросом на технологически более сложные товары. Эта тенденция подтвердилась и после начала полномасштабной войны", – объяснили в регуляторе.

Реализация ряда мероприятий с участием международных партнеров для поддержки экспорта из Украины.

Как объяснили в НБУ, речь идет о развитии логистических путей на западной границе и активизация работы дунайских портов. А кроме того, либерализации таможенных тарифов со стороны основных западных торговых партнеров.

Еще одна мера – введение "зернового коридора", который с начала функционирования обеспечил транспортировку более четверти общего экспорта товаров.

"Продовольственный экспорт и в дальнейшем будет оказывать значительную поддержку украинской экономике. А также будет крепкой основой для послевоенного восстановления", – резюмировали в Национальном банке.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, Украина теряет деньги из-за решения польского правительства запретить импорт ее сельскохозяйственных товаров. В апреле сумма ущерба составила 143 млн долларов.