Украина развернет производство ядерного топлива: цель – уничтожить монополию России

Украина планирует начать производство ядерного топлива. Если реализовать потенциал страны в этой сфере, Россия лишится монополии на рынке урана в Европе.

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Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, сообщает пресс-служба Минэнерго. По его словам, Украина имеет чрезвычайный потенциал для развития своей атомной отрасли, в частности:

в производстве ядерного топлива;

уранодобывающей отрасли;

строительстве малых модульных реакторов.

В частности, уже стоит задача начать изготовление топлива для реактора ВВЭР-440. "И уничтожить монополию "Росатома" в Европе", – подчеркнул Галущенко.

По его словам, Украина ведет активную работу над введением санкций против российской "атомки". Однако этот процесс стопорится из-за сильной зависимости Европы от российского ядерного топлива. Если Украина сможет заместить эту продукцию своей, санкции станут более вероятными.

Более того, такие шаги позволят и самой Украине развивать атомную энергетику. Как заявил президент "Энергоатома" Петр Котин, Украина имеет амбициозную цель – к 2050 году значительно нарастить производство электроэнергии благодаря ядерной генерации.

Также Галущенко напомнил о необходимости освобождения ЗАЭС от российских захватчиков. "Когда она будет освобождена, у нас будет огромный вызов – как можно быстрее подсоединить станцию к украинской энергосистеме", – отметил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным СМИ, США в скором времени могут рассмотреть запрет на ввоз в страну урана из России. Отказаться от российского урана для Штатов сложнее, чем от газа и нефти, ведь его доля на американском рынке ядерного топлива превышает 20%.

Кроме того, Великобритания, США, Канада, Япония и Франция – ядерные державы "Большой семерки" (G7) – создали новый альянс. Его целью является вытеснение России из глобальных цепочек поставок ядерного топлива.

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