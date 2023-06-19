Украина стала членом Банка развития Совета Европы: зачем это нужно

Украина стала членом Банка развития Совета Европы (CEB). Это отрывает для страны дополнительные возможности обеспечить жильем пострадавших от войны украинцев.

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Об этом сообщило Министерство иностранных дел (МИД). Украина стала 43-м государством-членом, вступив в организацию по специальной процедуре (заявка была подана в середине 2022 года).

"Это (членство в CEB. – Ред.) позволит Украине получить доступ к софинансированию проектов в сфере образования, здравоохранения и помощи социально уязвимым лицам", – объяснили в МИДе. Помимо этого, членство в CEB также поможет восстановлению разрушенной оккупантами социальной инфраструктуры.

Отмечается, что присоединение Украины к CEB состоялось благодаря совместным усилиям нескольких ведомств. В частности, Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры, МИД, а также постоянной делегации Украины в ПАСЕ.

Банк развития Совета Европы основан в 1956 году восемью государствами – членами Совета Европы для решения проблем беженцев, с которыми Европа столкнулась после Второй мировой войны. Главная цель жилищных проектов Банка – содействовать доступу к достойному и доступному жилью для малообеспеченных и лиц среднего достатка через предоставление кредитов или уменьшение дефицита жилья (строя новое жилье или восстанавливая имеющийся жилой фонд).

Как сообщал OBOZREVATEL, также Европейская комиссия готовит пилотный механизм гарантий экспорта и страхования военных рисков. Это очень важно для Украины, т.к. отсутствие военного страхования удерживает европейский бизнес от работы с украинским. А это, в свою очередь, замедляет проекты по восстановлению страны.

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