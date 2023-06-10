Норвегия предлагает работу украинцам: сколько платят в одной из самых богатых стран

В Норвегии в 2022 году трудоустроилось около 30 тыс. беженцев из Украины. Большинство из них могут зарабатывать около 3400-4700 евро в месяц.

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Как сообщает издание visitukraine.today, украинцы получают статус, который позволяет легально работать. Чаще всего среди требований есть знание норвежского языка, кроме того, работодатели отдают предпочтения квалифицированным и опытным сотрудникам.

Здесь небольшое количество трудовых мигрантов из других стран. Без знания языка можно работать электриком, механиком, сотрудником на производстве, грузчиком, водителем, сварщиком и т.д.

Также украинцы могут работать горничными, помощниками на портах, официантами. Главное преимущество: высокие зарплаты. В прошлом году в среднем здесь зарабатывали 4700 евро в месяц. Электрик может зарабатывать 4200 евро, уборщик - около 4060 евро, маляр - 3690 евро. Для понимания, квартиру можно арендовать за 1600 евро, а на месячный проезд общественным транспортом придется отдать около 80 евро.

Норвегия приравнивает беженцев из Украины к резидентам. Поэтому украинцы могут бесплатно лечиться и учиться в стране. Медицина не полностью бесплатная, ведь визиты к специалистам, медицинский транспорт и лекарства нужно оплачивать.

Для сравнения, ураинцы в Польше на сезонных вакансиях работают по 12 часов в сутки и с одним выходным в неделю. Заработать можно около 1 тыс. евро в месяц. При этом те, кто соглашается на неофициальное трудоустройство, часто остаются без зарплат, а обещанные условия не всегда предоставляют заробитчанам.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцы назвали самую простую работу в Польше. Зарабатывать можно около 35 тыс. грн в месяц.

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