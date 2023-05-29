Украинцам готовят повышение минимальной зарплаты: названа сумма

В Украине официально предложили пересчитать минимальные зарплаты украинцам в 2024 году. Предполагается, что минзарплата будет повышена до 7651 грн (в 2023 году – 6700 грн).

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Именно такое предложение передало Министерство экономики Минфину, сообщают в Федерации профсоюзов Украины. Сейчас Минэкономики находится в процессе пересмотра предварительных показателей макропрогноза на следующий бюджетный период.

Кроме повышения минимальной зарплаты ведомство предложило установить размер должностного оклада работника 1-го тарифного разряда единой тарифной сетки – 3443 грн (сейчас 2893 грн). И этот показатель, и минималка пока "заморожены".

В то же время Минсоцполитики рассчитало размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц. В ценах апреля 2023 года он составил составил 7782 грн.

Сами профсоюзы рассчитали другую сумму – 9435 грн. Они настаивают, что именно до этого уровня должна быть повышена минимальная зарплата в 2023 году. По их словам, это поможет бороться за легализацию рынка труда в Украине.

Нынешний уровень минимальной зарплаты – 6700 грн – был установлен с октября 2022 года. В 2023-м повышение этого показателя не планируется из-за полномасштабной войны, которую развязала Россия.

Минзарплата устанавливает обязательный минимальный уровень оплаты труда. Однако кроме того от нее зависит размер единого социального взноса. Ставка ЕСВ составляет 22% от минмальной зарплаты, поэтому при росте последней суммы сбора тоже растут.

Как сообщал OBOZREVATEL, средняя зарплата в Украине повысилась с 15 тыс. до 16 тыс. грн. Рассчитывать на резкий рост оплаты труда пока не приходится, но осенью зарплаты могут немного вырасти.

Впрочем, есть профессии, представителям которых готовы платить уже сейчас. В первую очередь это водители-международники, которые зарабатывают более 40 тыс. грн.

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