Кто в Украине получает зарплаты до 40 тыс. грн: названы самые оплачиваемые профессии

Средняя зарплата в Украине повысилась с 15 тыс. до 16 тыс. грн. Рассчитывать на резкий рост оплаты труда пока не приходится, но осенью зарплаты могут немного вырасти. Впрочем, есть профессии, представителям которых готовы платить уже сейчас. В первую очередь, это водители-международники, который зарабатывают более 40 тыс. грн.

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Об этом рассказал рассказал директор по коммуникации крупного портала по поиску работы Максим Пилипенко. Также, по его словам, в список оплачиваемых профессий входят:

менеджеры по продажам с 20 тыс. грн зарплаты;

с 20 тыс. грн зарплаты; бизнес-аналитики, риелторы – 30 тыс. грн.

"Появляются новые требования к специалистам и, в частности, это требование знания искусственного интеллекта. Люди, умеющие взаимодействовать с ним, автоматизируют определенные процессы, ускоряют выполнение задачи и улучшают свою эффективность и бизнеса в целом. Касается требование преимущественно работников диджитал-профессий, работников, работающих в медиа, HR, IT", – добавил Пилипенко.

Также, по его словам, таким специалистам проще выиграть конкурентную гонку. Ведь сейчас работодатели отдают приоритет тем специалистам, которые следят за тенденциями и учатся взаимодействовать с сервисами, улучшающими их эффективность.

Кроме того, как говорится в данных крупного кадрового портала, могут неплохо зарабатывать и украинцы без опыта работы. Речь идет о таких вакансиях:

Оператор колл-центра со знанием иностранного языка

Операторы в компаниях, которые занимаются телекоммуникациями, со знанием английского или немецкого языка могут зарабатывать от 20 тыс. до 45 тыс. грн в месяц. Украинцам предлагают работы в крупных международных колл-центрах с графиком работы два на два. При этом на работу берут даже без опыта (придется пройти бесплатное обучение). Среди требований к соискателям: умение убеждать, комуникабильность, знание иностранного языка.

Водитель такси

Без опыта работы можно зарабатывать 20-30 тыс. грн в месяц. Водитель может зарабатывать до 75% от заказа, работодатель предоставляет автомобиль. Условия для соискателя: стаж вождения от трех лет, вежливость. Компания гарантирует своевременное начисление заработной платы и дополнительные выплаты.

Администратор соцсетей

Такой специалист без опыта работы может зарабатывать от 20 тыс. до 40 тыс. грн в месяц. Обязательное условие – опыт в общении, умение быстро решать проблемы. Требования к соискателям: ответственность, умение работать в команде.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине не совпадают пожелания работодателей и тех, кто ищет работу. Так, чаще всего вакансии предлагаются для менеджеров по продажам, продавцов-консультантов, водителей, бухгалтеров и поваров.

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