Украинцам продают укрытия "под ключ": сколько они стоят и какие есть варианты

В Украине во время полномасштабной войны появилась новая услуга на рынке недвижимости. Людям предлагают построить укрытия "под ключ" просто во дворе частного дома. Цена таких конструкций сильно зависит от типа – стоимость металлических модульных вариантов стартует от 3-4 тыс. евро (120-160 тыс. грн).

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Однако существуют разные типы укрытий, которые предлагают построить украинцам. Сложные конструкции, например, из железобетона предлагают предприятиям и организациям. Здесь 30 кв. м укрытия обойдется уже не менее 700 тыс. грн, пишет Finance.ua.

Также можно найти предложения по обустройству подвалов под укрытие. Занимаются этим, как правило, строители. Речь идет о специалистах, которые производят заливку фундамента, могут изготовить бетонные стены, подпорные стены, лестницы, стяжки пола и другие конструкции.

На рынке представлено несколько основных типов убежищ. Это:

Металлические укрытия. Самый доступный вариант, который предлагают жителям частных домов и иногда небольших предприятий. Находится в таком укрытии может 4-6 человек. Модульная конструкция монтируется ниже уровня земли. Главное преимущество – цена и скорость установки (до 7 дней).

Укрытие из железобетона. Такие конструкции делают как для частных домов, так и для предприятий. Считается, что это достаточно надежный и долговечный вариант. Укрытие может быть как отдельным сооружением, так и присоединяться к уже построенным зданиям и выполнять роль "комнаты безопасности". В мирное время использовать такие помещения предлагают в качестве подсобных, например для хранения вещей.

Формат и цена сооружения зависит от многих факторов – начиная от площади и материала изготовления до максимального времени пребывания в нем людей без выхода наружу. Как правило, ориентировочную стоимость убежище производители могут назвать уже при первой консультации, но окончательная цена будет сформирована только после осмотра участка для строительства и обсуждения всех деталей.

Нужно ли регистрировать укрытие?

Продавцы уверяют, что частным владельцам земли не нужны никакие дополнительные разрешения для обустройства укрытия, если им будут пользоваться только они сами. То есть для того, чтобы построить "бункер" у себя во дворе, это не нужно ни с кем согласовывать.

Важно только не повредить коммунальные сети, которые могут проходить по территории участка. Также требуется учесть уровень подземных вод.

А вот ситуация с предприятиями и организациями более сложная – им нужно согласовать такое строительство с пожарными инспекторами. В ГСЧС объяснили, как происходит процедура согласования:

перед началом строительства необходимо вызвать специальную комиссию, в которую входят представитель Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и представитель Госпродпотребслужбы;

специалисты выезжают на место и дают рекомендации, как обеспечить соответствие укрытия требованиям;

после строительства фиксируется выполнение норм, владельца убежища ставят на учет и конструкция может использоваться.

Кроме того, если строительством хранилища занимаются строители, то проект может разрабатываться по запросу проектанта. То есть компания, строящая "бункер", самостоятельно занимается оформлением разрешений и выполнением требований ГСЧС.

Также предприниматели могут переобустроить уже имеющее помещение под укрытие. "Если у вас есть подвальное помещение, то можно просто привести его в самое простое укрытие, поставить на учет и использовать для своих нужд. Это самый простой способ", – посоветовали в ГСЧС.

Как сообщал OBOZREVATEL, В Киеве в августе ожидается наплыв студентов, возвращение людей из отпусков, подготовка в школу, садик, смена места жительства ближе к учебному заведению. Вместе с ростом спроса будет увеличиваться и цена на аренду квартир.

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