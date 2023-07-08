В Киеве пересчитают цены на квартиры: ситуация в августе резко изменится 

В Киеве в августе ожидается наплыв студентов, возвращение людей из отпусков, подготовка в школу, садик, смена места жительства ближе к учебному заведению. Вместе с ростом спроса будет увеличиваться и цена.

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Об этом говорится в данных аналитики Bird. В 2021 году спрос в августе, по сравнению с июлем, увеличился в среднем на 18%, в 2022, несмотря на войну – на 16%. Постепенный рост спроса на аренду уже сегодня свидетельствует о том, что 2023 год не будет исключением.

Как следствие, медиана цены на аренду квартир в августе 2021 увеличилась на 6%, а в 2022 на 10%. Не сомневается, стоимость аренды пойдет вверх и в этом сезоне. Так что если вы планировали переезжать, возможно стоит это сделать уже сейчас или ближе к концу осени.

Следует отметить, что с середины мая стоимость аренды в Киеве по сравнению с прошлым годом стала больше, но она все еще не на довоенном уровне. А спрос в 2023 году, хоть и растет, но самый маленький за последние три года.

1-комнатные – 9500 грн, что на 14% меньше чем в 2021 году

2-комнатные – 14000 грн, что на 22% меньше, чем в 2021 году

3-комнатные – 24000 грн, что на 33% меньше, чем в 2021 году

"В общем, это хорошие новости для рынка недвижимости. Он постепенно восстанавливается, возвращается к сезонности, а вместе с ним ожидается и положительные изменения на рынке продаж квартир, в первую очередь в западных областях, где уже прослеживаются подобные тенденции", – считают аналитики.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем кредиты на квартиры через Дію открывают для всех украинцев – участие в программе єОселя смогут принять все украинцы, которые не владеют собственным жильем. Изменение вступит в силу с 1 августа. Кредиты будут оформляться по льготной годовой ставке 7% в гривне.

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