В Украине определились с курсом доллара на май: чего ожидать

В мае украинцам не стоит ожидать резких скачков курса доллара. По прогнозам, стоимость американской валюты не будет выходить за рамки 37-38 грн.

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Об этом рассказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, сообщает ТСН. Впрочем, отметил он, небольшие колебания все же, будут – однако на курс они радикально не повлияют.

"У нас есть валютный коридор 37-38 гривен за доллар. Вот в нем курс и будет "топтаться" в этот месяц. Качели будут – от и до. У нас не намечается каких-то слишком радикальных изменений на валютном рынке", – пояснил Охрименко.

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В свою очередь, финансовый эксперт Алексей Козырев отметил: давление на гривню усилиться ближе к осени. Пик же придется на ноябрь-декабрь. До тех пор же, пояснил эксперт, "тенденция превышения покупки украинцами наличной валюты над продажей сохраниться, но не в критических для рынка объемах".

Таким образом, подчеркнул он, до конца лета в обменниках курс американской валюты будет колебаться в районе 37,2-38,5 грн (покупка/продажа). Тем не менее, в целом ожидать значительного укрепления гривни – и, соответственно, обвала курса американской валюты, – по его словам, не стоит.

Причин этого несколько. Прежде всего, отметил аналитик, потому что в связи с войной, инфляционными процессами и пр. "население будет продолжать покупать валюты больше, чем сдавать".

"Таким образом, спрос на валюту будет достаточно большим. Однако с другой стороны, объемы избыточной закупки будут уменьшаться – поскольку в связи со все теми же причинами население не сможет покупать валюту очень большими темпами. И это будет поддерживать курс на среднем уровне", – объяснил Козырев.

Еще одной причиной, по его словам, является наличие в НБУ достаточных резервов для покрытия дефицита предложения на безналичном рынке. А учитывая, что все рынки связаны, "то есть подстраховка и для наличного рынка".

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 8 мая курс доллара в Украине установился на среднем уровне 37,3/37,75 грн (покупка/продажа). Это на 10 коп. дешевле в покупке и на 5 коп. – в продаже, чем было днем ранее.

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