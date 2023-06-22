Украинцев дурят на проверке счетчиков: мошенники выдают себя за коммунальные службы 

В Украине возобновили поверку счетчиков, этим уже успели воспользоваться мошенники. Они от имени "Киевтеплоэнерго" предлагают свои услуги, хотя не имеют права это делать.

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Об этом сообщает пресс-служба "Киевтеплоэнерго". Предприятие отметило, что не имеет отношения к объявлениям, которые появляются на досках объявлений. Также они призывают внимательно проверять сертификаты коммерческих структур, которые предлагают свои услуги.

Обращаться можно к тем предприятиям, которые есть в специальном перечне, опубликованном Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Согласно закону, проводить поверку имеют право только те предприятия, которые имеют сертификат.

Мошенники, которые от имени "Киевтеплоэнерго" размещают объявления, могут получить доступ не только к счетчику, но и жилью того, кто пригласит их для проведения работы. Также они могут выставить завышенный счет за поверку счетчика, заявить о необходимости дорогостоящего ремонта.

Главное: любое вмешательство в работы приборов учета тех, кто согласно закону не имеет на это право, также может привести к штрафам. Напомним, если речь идет о счетчики на тепло, газ, горячую воду, размер штрафа может составлять десятки тысяч гривен.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине вернули массовую поверку счетчиков. Ранее ее остановили на время военного положения.

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