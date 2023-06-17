В Украине с июня начали массовую проверку счетчиков: за отказ взвинтят суммы в платежках

В Украине с 4 июня возобновили проверку всех счетчиков на коммунальные услуги. Если отказаться от такой проверки, платежки будут рассчитывать исходя нормативов потребления, а не показаний прибора учета. А это может в разы увеличить суммы в платежках.

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Как сообщает "Суспільне", проверка счетчика позволяет сохранить точность показания. Замдиректора "Львовтеплоэнерго" Игорь Нестерук рассказывает: сейчас приходится проводить проверку в два раза быстрее, так как поверка счетчиков длительное время не проводилась. После начала полномасштабной войны ее отменили, а возобновили только с июня 2023-го.

Проверять должны счетчики на воду, газ, электроэнергию, тепло. При этом, если отказаться или пропустить такую поверку, коммунальщики будут начислять суммы в платежках исходя нормативов потребления. А это может быть в разы больше, чем реальное потребление семьи.

Может быть еще одна проблема. Если во время поверки счетчика окажется, что потребитель вмешался в его работы. Например, в газовых счетчиках находят отверстия для доступа к циферблату, на счетчиках на воду – следы от магнитов. Иногда специально или нечаянно срывают пломбу – это также является серьезным нарушением.

В таком случае потребителю могут досчитать к платежки возможные потери из-за неправильных показаний счетчика. И в случае с газом речь идет о десятках тысячах гривен. А если отказаться заплатить, то коммунальное предприятие может обратиться в суд.

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