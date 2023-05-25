Украинцев ждет новый курс доллара: к чему готовиться в июне

Гривня в июне останется стабильной, но возможны колебания курса доллара. Вероятно, наличный курс не опустится ниже официального и не поднимется выше отметки в 38,9 грн/$.

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Курс американской валюты больше всего зависит от поставок Украине международной финансовой помощи от государств-партнеров. Об этом рассказал в комментарии OBOZREVATEL аналитик аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ.

"У нас производная сейчас от международной финансовой помощи. Более или менее стабильно поступают деньги от западных партнеров, поэтому есть все для курсовой стабильности. Плюс было продолжение "зернового коридора", разблокированы транзиты через Польшу и другие страны. Также сырьевой экспорт возобновился. Конечно не на довоенный уровень, но 60-70% до довоенного уровня экспорта сейчас имеем", – рассказал эксперт.

Также он добавил, что происходит сокращение оттока капитала от находящихся за рубежом украинцев. Эти факторы влияют на курс валюты больше всего.

Напомним, в Украине в четверг, 25 мая, банки установили наличный курс доллара на уровне 37,15/37,60 грн/$ (покупка/продажа). По сравнению со вчерашним днем стоимость валюты на покупку изменений не претерпела, на продажу – повысилась на 4 копейки.

Об этом свидетельствуют данные сайта "Минфин". Официальный курс американской валюты остался на уровне 36,56 грн/$.

Как писал OBOZREVATEL, украинцам не советуют сейчас скупать валюту, если это делается в надежде на то, что в дальнейшем курс будет девальвировать.

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