Украинцев ждут колебания курса доллара: сколько заплатим за валюту

В период текущей недели (24-30 апреля) на валютном рынке Украины вряд ли возможны существенные изменения. Продолжавшееся несколько недель укрепление гривни на данном этапе достигло своего предела. Так, наличный курс доллара будет колебаться в пределах 37-38 грн/$.

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Об этом OBOZREVATEL рассказал директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко. Он добавил, что разница между покупкой и продажей наличных доллара и евро будет оставаться на минимальном уровне: 0,15-0,25 грн.

"Можно констатировать, что сейчас в Украине созданы максимально благоприятные условия для увеличения "веса" гривни. В первую очередь, это касается введенных НБУ новых депозитных сертификатов под 25%, которые могут положительно повлиять на развитие депозитных программ в коммерческих банках: речь идет об активном развитии гривневых депозитов под увеличенные проценты (рост ставок может составить до 3%). Кроме того, регулятор активно отслеживает все тенденции, принимая оперативные шаги для достижения баланса между спросом и предложением, в частности осуществляя своевременные валютные интервенции", – сказал специалист.

Какие еще факторы будут влиять на рынок?

низкий уровень инфляции (по итогам марта инфляция составила 1,5%);

ежемесячная макрофинансовая помощь от ЕС, США, Британии в объеме до $4 млрд, что позволяет покрывать часть расходов госбюджета. Еще ожидается $115 млрд в рамках долгосрочной поддержки Украины, одобренной по итогам Spring Meetings группы Всемирного банка и МВФ, анонсированы еще 2 транша от фонда на $1,8 млрд, а также $3,5 млрд бюджетной помощи Японии на социальные и гуманитарные расходы;

постепенное оживление бизнеса (промышленный сектор, АПК, малый и средний бизнес);

экспортные операции: расширение товарного перечня, увеличение валютных поступлений в страну;

"тыловая" стабильность и эффективная работа ВСУ.

"Таким образом, по всем признакам, ситуация на валютном рынке в течение следующей недели сохранится на стабильном прогнозируемом уровне. Глобальные изменения не предполагаются", – подытожил Марченко.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, наличный курс доллара в Украине 24 апреля несколько изменился за сутки – сейчас он составляет 37,75/38,20 грн/$. По сравнению со вчерашним днем на покупку подешевел на 5 копеек, на продажу – на 10 коп.

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