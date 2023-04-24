Украинцы получили новый курс доллара 24 апреля: сколько стоит валюта и где дешевле

Наличный курс доллара в Украине 24 апреля изменился за сутки – сейчас он составляет 37,75/38,20 грн/$. По сравнению со вчерашним днем на покупку подешевел на 5 копеек, на продажу – на 10 коп.

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Официальный курс доллара в Украине не изменился – 36,56 грн/$. Среди крупных банков наивысшие курсы на покупку установили:

Райффайзен Банк – 37,90 грн/$;

Укрексімбанк – 37,80 грн/$;

Сенс Банк – 37,80 грн/$.

В свою очередь, самый низкий на покупку установил OTP Bank – 36,90 грн/$. Самые высокие курсы на продажу установили такие финучреждения:

Ощадбанк – 38,90 грн/$;

ПУМБ – 38,50 грн/$;

Укрексімбанк/Райффайзен Банк/Универсал Банк – 38,40 грн/$.

Самую низкую стоимость на продажу установил ПриватБанк – 37,98 грн/$.

Курс евро на наличном рынке 24 апреля составляет 41,10/41,80 грн/€ (покупка/продажа). Официальный курс – 40,06 грн/€.

Каким будет курс доллара на этой неделе?

В период недели (24-30 апреля) на валютном рынке Украины вряд ли возможны существенные изменения, отметил в комментарии OBOZREVATEL директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко. Продолжавшееся несколько недель укрепление гривни на данном этапе достигло своего предела. В течение недели наличный курс доллара будет колебаться в пределах 37-38 грн/$.

"На следующей неделе на валютном рынке вряд ли возможны существенные изменения: продолжавшееся несколько недель укрепление гривни на данном этапе достигло своего предела. Так разница между официальным, банковским и розничным курсом сократилась в среднем всего до 1,5-2%, и последующая "движение" к единому курсу валют, скорее всего, произойдет после отмены официального курса", – рассказал эксперт.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, НБУ с 21 апреля смягчил ограничения для банков на наличном валютном рынке. Теперь финучреждения смогут продавать больше наличной иностранной валюты, что может положительно сказаться на курсе гривны.

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