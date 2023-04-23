"Укрепление гривни достигло своего предела": каким будет курс доллара в Украине на следующей неделе

На следующей неделе (24-30 апреля) на валютном рынке Украины вряд ли возможны существенные изменения. Продолжавшееся несколько недель укрепление гривни на данном этапе достигло своего предела. В течение недели наличный курс доллара будет колебаться в пределах 37-38 грн/$.

Видео дня

Такой прогноз озвучил в комментарии OBOZREVATEL директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко. По его словам, курс евро будет составлять в течение недели 40-41,5 грн/€.

По прогнозу Марченко, разница между покупкой и продажей наличных доллара и евро будет оставаться на минимальном уровне: 0,15-0,25 грн.

"На следующей неделе на валютном рынке вряд ли возможны существенные изменения: продолжавшееся несколько недель укрепление гривни на данном этапе достигло своего предела. Так разница между официальным, банковским и розничным курсом сократилась в среднем всего до 1,5-2%, и последующая "движение" к единому курсу валют, скорее всего, произойдет после отмены официального курса ", – рассказал эксперт.

Курс доллара (покупка/продажа) на межбанке в Украине 23 апреля составляет 36,56/36,93 грн. В свою очередь евро – 41,45/41,65 грн.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Национальный банк Украины (НБУ) с 21 апреля смягчил ограничения для банков на наличном валютном рынке. Теперь финучреждения смогут продавать больше наличной иностранной валюты, что может положительно сказаться на курсе гривны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!