НБУ переписал валютные правила для банков: что поменяли и с какой целью

Национальный банк Украины (НБУ) с 21 апреля смягчил ограничения для банков на наличном валютном рынке. Теперь финучреждения смогут продавать больше наличной иностранной валюты, что может позитивно сказаться на курсе гривни.

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Об этом сообщила пресс-служба НБУ. Так, с 21 апреля при расчете объема наличной валюты, которую может продать банк, учитывается уже не 100%, а 120% объема покупки безналичной валюты у населения, начиная с 13 апреля 2022 года.

"Нацбанк последовательно предпринимает шаги по минимизации множественности валютных курсов. Это способствует повышению устойчивости валютного рынка и улучшению курсовых ожиданий", – прокомментировали решение в НБУ.

Именно с этой целью НБУ расширил возможности банков совершать операции по продаже наличной иностранной валюты населению. В регуляторе ожидают, что изменения помогут сохранить благоприятную ситуацию на валютном рынке.

Кроме того, Нацбанк предоставил возможность е-резидентам (после уплаты налогов в Украине) совершать валютные переводы на их собственные счета за границей. Речь идет исключительно о средствах, которые были получены на украинские счета сразу в иностранной валюте – от нерезидентов за предоставленные услуги или работы.

Как сообщал OBOZREVATEL, на валютном рынке Украины действительно наметилась тенденция к постепенной унификации трех курсов: официального, банковского и наличного. По оценкам банкиров, главным образом это будет достигаться за счет увеличения веса гривни.

Утром 21 апреля средний курс доллара в банках Украины составил 37,7/38,2 грн за доллар (покупка/продажа). Официальный курс остается на уровне 36,56 грн/долл., а наличный черный рынок ориентируется на курс 38,1-38,2 грн/долл.

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