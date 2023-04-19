Уже четвертая страна ЕС ввела запрет на импорт зерна и продуктов из Украины

Болгария следом за Польшей, Венгрией и Словакией приняла решение о запрете импорта украинского зерна и другой сельхозпродукции. Ограничение будет действовать с 24 апреля по 30 июня, при этом транзит украинской продукции останется открытым.

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Решение стало следствием перенасыщения украинскими продуктами болгарского рынка. Об этом сообщил и.о. министра сельского хозяйства Болгарии Явор Гечев, сообщает BNR.

"Болгария практически последовала примеру трех других стран с опасениями, что наш рынок перенасыщен зерновыми культурами. У нас есть производство на несколько миллиардов, которое, если мы не примем меры, будет трудно реализовать, и мы понесем очень серьезные потери", – добавил Гечев.

При этом Болгария все же ожидает принятия какого-либо общеевропейского решения по "коридорам солидарности" для украинского зерна. Если Еврокомиссия быстро разработает меры по защите европейских производителей, Болгария готовя снять эмбарго досрочно, до 30 июня.

Напомним, Польша с 15 апреля прекратила импорт сельскохозяйственной продукции из Украины. Это произошло из-за протестов местных фермеров. Цены на украинское зерно оказались значительно ниже, чем на польское, из-за чего аграрии в соседней страны были вынуждены работать в убыток.

Венгрия вслед за Польшей объявила о том, что запрещает ввоз в страну украинского зерна и масличных культур, а также ряда другой сельскохозяйственной продукции. Уже 17 апреля об аналогичном решении Словакии объявил премьер-министр страны Эдуард Хегер. Запрет украинской агропродукции также рассматривает Румыния.

Такие ограничения во всех странах носят временный характер. Ожидается, что они будут действовать максимум до 30 июня 2023 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина договорилась с Польшей о разблокировании транзита агропродукции. Это произойдет в ночь на 21 апреля. Тем не менее, запрет на импорт сельхозпродукции Украины в Польшу остается в силе.

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