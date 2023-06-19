Российские ТЭС останутся без запчастей и ремонта турбин из-за санкций Запада: в СМИ узнали подробности

Вчера, 18 июня, вступили в силу санкции США, запрещающие американским компаниям оказывать инжиниринговые услуги на территории страны-террористки России. Это напрямую касается General Electric (GE), которая обслуживала турбины на российских ТЭС и другое оборудование в промышленности.

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GE закроет доступ к чертежам и базам данных, без которых иностранные специалисты не смогут проводить инспекции и ремонты на территории РФ. Об этом говорится в материале "Коммерсантъ".

Также американская GE может прекратить поставку оригинальных запчастей, аналогов которым в России нет, предупредил источник российской газеты. До этого германская Siemens отказалась предоставлять сервисные услуги в России.

В результате российским компаниям приходится закупать компоненты для ее техники в "дружественных" странах, хотя санкции, запрещающие поставку запчастей для газовых турбин, США и Европейский Союз (ЕС) не вводились.

Иностранные турбины на российских ТЭС производят около 9% от установленной мощности Единой энергосистемы России, составляющей около 22 ГВт. Из них на турбины Siemens приходится около 9 ГВт, а на турбины GE – 5 ГВт, подсчитал глава аналитической компании Ensolve Алексей Жихарев.

На турбинах GE работают как мощные ГРЭС, так и небольшие городские ТЭЦ, обеспечивающие теплоснабжение, пояснил аналитик Юрий Мельников. Турбины GE стоят на энергоблоках Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, Восточной ТЭЦ, Сургутской ГРЭС-2, Шатурской ГРЭС, Воронежской ТЭЦ-1 и Калининградской ТЭС.

По оценке Минпромторга, всего в России насчитывается более 1700 иностранных турбин разной мощности. Компании из РФ могут осуществлять сервис 1300 турбин, а для оставшихся требуется "расширение ремонтного потенциала".

Как сообщал OBOZREVATEL, американская компания Mondelez International приостановила рекламные проекты на территории страны-террористки России, но полностью покидать страну не стала. В РФ компания имеет 3 завода, а в мае Украина обвинила ее в "спонсорстве войны". Поэтому в Европе Mondelez объявили бойкот.