В ЕС намерены наказывать коррупционеров из любой страны мира: детали

ЕС планирует создать механизм, который позволит накладывать санкции на людей, обвиняемых в коррупции в любой стране мира. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель уже подал на рассмотрение в Совет ЕС проект соответствующего решения.

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При этом он подчеркнул, что рассчитывает на скорейшее утверждение этого проекта. Не уточнив, однако, на каком основании Еврокомиссия намерена считать граждан государств, не входящих в ЕС, виновными в коррупции.

"Я передал в Совет ЕС проект санкционного механизма, который позволит бороться с коррупцией по всему миру. Рассчитываю на его скорейшее утверждение", – цитируют Борреля росСМИ.

В свою очередь, вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас отметил: для реализации озвученного Боррелем плана в ЕС намерены создать "целую систему под руководством еврокомиссара по внутренним делам", с участием представителей:

правоохранительных органов стран ЕС;

антикоррупционного бюро Евросоюза OLAV.

ЕС готовит новые санкции против России

В то же время страны "Большой семерки" (G7) и ЕС намерены усилить давление на экономику России. Для этого разрабатывается новый пакет санкций, ключевой целью которого является закрытие лазеек в ранее введенных ограничениях. Т.е. партнеры Украины намерены сделать невозможным обход действующих санкций.

"Среди обсуждаемых предложений – запрет на транзит многих товаров через территорию России. А также ограничения против судов, отключающих навигационные системы... Также обсуждаются персональные санкции приблизительно против 30 человек", – сообщили в Bloomberg.

Также ожидается, что лидеры "Большой семерки" достигнут прогресса относительно механизма отслеживания перевозки российских алмазов через границы, что в итоге может привести к ограничениям на торговлю ими.

"Кроме того, могут быть расширены ограничения на технологии и оборудование, используемые российскими военными и промышленными предприятиями", – сообщают аналитики.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее же группа государств Совета Европы против коррупции (GRECO) вычеркнула Украину из списка стран, где состояние противодействия коррупции является "глобально неудовлетворительным". Там заявили, что Украина достигла определенных улучшений, выполнив 15 из 31 рекомендации на удовлетворительном или близком к нему уровне.

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