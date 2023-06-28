В ЕС заморозили деньги для Румынии: почему помощь не дадут

Румыния пока не получит второй транш финансовой помощи от Европейского Союза (ЕС). Средства были заблокированы в фонде восстановления, т. к. Румыния не выполнила условия Еврокомиссии.

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Как пишет Euractiv, в целом Румыния рассчитывает получить 30 млрд евро кредитов и грантов в рамках плана восстановления ЕС. После получения 6,3 млрд евро первого транша Бухарест запросил второй платеж в размере 2,8 млрд евро.

Но вместо того, чтобы предоставить эти средства, Еврокомиссия заморозила еще 53,36 млн евро из фонда помощи. Оказалось, что Румыния не выполнила два условия финансирования, связанные с инвестициями в энергетику.

Теперь у Румынии есть шесть месяцев на выполнение требований ЕС. Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что страна сделает это "ускоренными темпами".

Как первый шаг к разблокированию средств ЕС, румынские законодатели проголосовали за отмену специальных пенсий и намерены проголосовать за проект реформы 28 июня. Предыдущие попытки румынских властей отменить эти пенсии были признаны Конституционным судом неконституционными.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Венгрия столкнулась с трудностями с получением 13 млрд евро из фондов Евросоюза, несмотря на принятие законопроекта о судебной реформе. Этот законопроект является лишь первым шагом к разблокированию финансирования, хотя в правительстве Виктора Орбана рассчитывали, что уже смогут получить доступ к средствам.

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