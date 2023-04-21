Польша открыла транзит зерна из Украины, но один порт неожиданно исчез из списка: что известно

Польша разблокировала транзит украинской агропродукции через свою территорию после того, как транспортировку запретили одновременно с импортом. Тем не менее эмбарго на ввоз зерна и ряда продуктов из Украины в Польшу осталось в силе. Кроме того из транзитной цепочки внезапно исключили один из портов.

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Договоренности по транзиту были заключены 18 апреля, сообщили в Минэкономики. В ночь на 21 апреля, как и было задумано, Польша открыла транспортировку агропродукции, подтвердило польское издание RMF FM.

При этом оказалось, что порт в Колобжеге не может экспортировать зерно из Украины. "Постановление... разрешает транзит в порты. Однако среди 4 упомянутых портов нет Колобжега. За одну ночь порт потерял половину своего оборота", – отмечает издание.

В правовом акте о транзите упоминаются только четыре порта: в Гданьске, Гдыне, Щецине и Свиноуйсьце. С прошлого года Колобжега активно занимается экспортом зерна из Украины. Это помогло небольшому порту встать на ноги, говорит руководство.

"В прошлом году, как первопроходцы, мы осуществили пилотные перевозки партий кукурузы из Украины, проложили все пути, оформили очень сложный логистический процесс... И этой ночью я узнал, что постановление исключает нас. Я воспринимаю это как наказание. У нас нет такой поддержки, как у крупных портов, которые имеют доступ к фондам ЕС, поэтому мы предпринимаем всевозможные действия, чтобы сохранить трафик, и именно в этом помогал экспорт грузов из Украины", – посетовал глава порта Колобжег Артур Лиевский.

Как объяснил заместитель министра сельского хозяйства Рафал Романовский, в постановлении перечислены только порты, считающиеся стратегическими. По словам польского чиновника, "так захотела Украина". Тем не менее, по словам Романовского, Колобжег в ближайшее время получит разрешение на экспорт украинского зерна.

Ранее министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус отмечал: зерновые грузы из Украины, которые проходят транзитом через Польшу, будут опломбироваться GPS-трекерами. Это даст возможность отслеживать их, чтобы выяснить, действительно ли они покинули Польшу.

По его словам, таким образом "ни одна тонна украинской сельскохозяйственной продукции не останется в Польше". Что даст Варшаве возможность уже к июлю 2023 года вывезти из страны излишки зерна – и освободить место для нового урожая.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине официально опубликовали полный список продуктов, запрещенных к ввозу в страны ЕС. В перечень попало не только зерно, но и многие другие продовольственные товары.

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