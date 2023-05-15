В Европе обвалилась цена на газ: побит рекорд дешевизны с 2021 года

Цены на газ в Европе опустились до 22-месячного минимума – около $360 за 1000 куб. м. Это самый низкий уровень с июля 2021 года.

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Об этом свидетельствуют данные ICE Futures. Так, по состоянию на 18:20 15 мая газ на нидерландском хабе TTF торгуется по 32,2 евро за мегаватт-час. Эта цена в 10,7 раза ниже пикового значения, которое зафиксировано в августе 2022 года на фоне российского энергетического шантажа.

"Европейский Союз уверенно прошел зиму, заместил все свои потребности из альтернативных источников, и доказал всем, что российские потуги бесполезны, а ее газ – абсолютно неэффективное оружие и угроза, которая осталась в прошлом. Предложение стабильно превышает спрос", – прокомментировал глава парламентского комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев.

Он добавил, что всего за месяц активной закачки газа в подземные хранилища уровень запасов достиг 63% от имеющихся мощностей. Это примерно на 20% больше обычного уровня для этого времени года.

"С начала года в Европе промышленный спрос на газ был на 20% ниже, чем в среднем за 5 лет (хотя ранее государства ЕС договорились о продолжении сокращения потребления на 15%). А по оценкам Международного энергетического агентства, к 2030 году потребление газа в ЕС сократится на 45% за счет его замещения альтернативными источниками энергии", – напомнил Гетманцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, на фоне санкций в России снизилась добыча газа. В частности, с января по март 2023 года ее объемы сократились на 10% год к году – до 180 млрд кубометров. При этом в самом только марте падение составило те же 10%.

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