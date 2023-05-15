В Гааге создадут реестр разрушений, нанесенных Россией в войне против Украины, – фон дер Ляйен

Для создания условий, чтобы страна-террористка Россия заплатила за разрушение во время войны против Украины, в Гааге будет создан специальный реестр разрушений. Это первый шаг для выплат компенсации государству.

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Об этом заявила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции, анонсируя участие вместе с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем в саммите Европейского совета. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"В Рейкьявике мы обсудим, как привлечь Россию к ответственности. Я поддерживаю создание трибунала, чтобы привести российские преступления агрессии в суд. Мы также решим о создании в Гааге реестра разрушений. Это будет первый шаг, но очень хороший в направлении российской компенсации", – отметила фон дер Ляйен.

Как заявил министр финансов Украины Сергей Марченко, на масштабное восстановление Украины после войны со страной-террористом Россией нужно $411 млрд. Сотрудничество с Международной финансовой корпорацией должно стать одним из инструментов привлечения средств на восстановление.

"Стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества между Украиной и Международной финансовой корпорацией в привлечении финансирования на восстановление страны и поддержку украинского бизнеса. Сергей Марченко рассказал о разрушительных последствиях войны, а также о стоимости масштабного восстановления страны", – говорится в сообщении Минфина.

OBOZREVATEL ранее сообщал, что в Украине владельцы жилья, которое было повреждено в результате боевых действий, могут получить компенсацию от государства. При этом некоторые граждане будут в приоритете выплат, им будут предоставлять средства в первую очередь.

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