Кто из украинцев в первую очередь получит компенсацию за поврежденное жилье: список
В Украине владельцы жилья, поврежденного в результате боевых действий, могут получить компенсацию от государства. При этом некоторые граждане будут в приоритете, им будут предоставлять средства в первую очередь.
Об этом сообщил в своем Telegram омбудсман Дмитрий Лубинец. В частности, компенсации в первую очередь будут выплачиваться:
- участникам боевых действий;
- людям с инвалидностью (I и II группы или инвалидностью, полученной в результате войны);
- ветеранам войны;
- членам семей погибших военных;
- мобилизованным;
- многодетным семьям;
- родителям-воспитателям детских домов семейного типа;
- опекунам и попечителям;
- приемным родителям и патронатным воспитателям;
- детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки.
Как подать заявление на возмещение?
Порядок действий для получения государственной помощи в восстановлении поврежденного жилья:
- Подать заявку о поврежденном имуществе в приложении или через портал Дія;
- Открыть счет єВідновлення в банке (до или при подаче заявления);
- Заполнить форму о получении помощи через Дію;
- Ожидайте звонка комиссии местных властей для осмотра имущества и установления суммы пособия;
- Дождаться в Дії уведомления о вынесении решения комиссией;
- Получить деньги на карту єВідновлення.
Как украинцам получить карту єВідновлення?
Карточку для получения выплаты можно оформить в одном из пяти банков-партнеров. Постепенно их список будет расширяться (сейчас ПриватБанк, monobank, Sense Bank, А-банк и ПУМБ), а текущий перечень будет указан в Дії при подаче заявки.
OBOZREVATEL сообщал, что правительство разрабатывает новые программы предоставления денежной помощи украинцам за разрушенное жилье – кроме уже запущенного с 10 мая есть Восстановление. В частности, идет работа над схемой предоставления компенсаций тем украинцам, отремонтировавшим поврежденное жилье собственными силами.
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