Кто из украинцев в первую очередь получит компенсацию за поврежденное жилье: список

В Украине владельцы жилья, поврежденного в результате боевых действий, могут получить компенсацию от государства. При этом некоторые граждане будут в приоритете, им будут предоставлять средства в первую очередь.

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Об этом сообщил в своем Telegram омбудсман Дмитрий Лубинец. В частности, компенсации в первую очередь будут выплачиваться:

участникам боевых действий;

людям с инвалидностью (I и II группы или инвалидностью, полученной в результате войны);

ветеранам войны;

членам семей погибших военных;

мобилизованным;

многодетным семьям;

родителям-воспитателям детских домов семейного типа;

опекунам и попечителям;

приемным родителям и патронатным воспитателям;

детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки.

Как подать заявление на возмещение?

Порядок действий для получения государственной помощи в восстановлении поврежденного жилья:

Подать заявку о поврежденном имуществе в приложении или через портал Дія;

Открыть счет єВідновлення в банке (до или при подаче заявления);

Заполнить форму о получении помощи через Дію;

Ожидайте звонка комиссии местных властей для осмотра имущества и установления суммы пособия;

Дождаться в Дії уведомления о вынесении решения комиссией;

Получить деньги на карту єВідновлення.

Как украинцам получить карту єВідновлення?

Карточку для получения выплаты можно оформить в одном из пяти банков-партнеров. Постепенно их список будет расширяться (сейчас ПриватБанк, monobank, Sense Bank, А-банк и ПУМБ), а текущий перечень будет указан в Дії при подаче заявки.

OBOZREVATEL сообщал, что правительство разрабатывает новые программы предоставления денежной помощи украинцам за разрушенное жилье – кроме уже запущенного с 10 мая есть Восстановление. В частности, идет работа над схемой предоставления компенсаций тем украинцам, отремонтировавшим поврежденное жилье собственными силами.

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