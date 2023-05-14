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Кто из украинцев в первую очередь получит компенсацию за поврежденное жилье: список

Владимир Пазий
Личные финансы
1 минута
1,2 т.
Кто в первую очередь получит компенсации за поврежденное жилье

В Украине владельцы жилья, поврежденного в результате боевых действий, могут получить компенсацию от государства. При этом некоторые граждане будут в приоритете, им будут предоставлять средства в первую очередь.

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Об этом сообщил в своем Telegram омбудсман Дмитрий Лубинец. В частности, компенсации в первую очередь будут выплачиваться:

  • участникам боевых действий;
  • людям с инвалидностью (I и II группы или инвалидностью, полученной в результате войны);
  • ветеранам войны;
  • членам семей погибших военных;
  • мобилизованным;
  • многодетным семьям;
  • родителям-воспитателям детских домов семейного типа;
  • опекунам и попечителям;
  • приемным родителям и патронатным воспитателям;
  • детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки.

Как подать заявление на возмещение?

Порядок действий для получения государственной помощи в восстановлении поврежденного жилья:

  • Подать заявку о поврежденном имуществе в приложении или через портал Дія;
  • Открыть счет єВідновлення в банке (до или при подаче заявления);
  • Заполнить форму о получении помощи через Дію;
  • Ожидайте звонка комиссии местных властей для осмотра имущества и установления суммы пособия;
  • Дождаться в Дії уведомления о вынесении решения комиссией;
  • Получить деньги на карту єВідновлення.

Как украинцам получить карту єВідновлення?

Карточку для получения выплаты можно оформить в одном из пяти банков-партнеров. Постепенно их список будет расширяться (сейчас ПриватБанк, monobank, Sense Bank, А-банк и ПУМБ), а текущий перечень будет указан в Дії при подаче заявки.

OBOZREVATEL сообщал, что правительство разрабатывает новые программы предоставления денежной помощи украинцам за разрушенное жилье – кроме уже запущенного с 10 мая есть Восстановление. В частности, идет работа над схемой предоставления компенсаций тем украинцам, отремонтировавшим поврежденное жилье собственными силами.

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