В Германии заявили об избавлении от энергоносителей из РФ: "платим безопасностью" 

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о необходимость избавления от российских энергоносителей. По ее словам, за дешевые энергоресурсы из РФ они платят двойную-тройную цену собственной национальной безопасностью.

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"Вот почему мы избавляемся от зависимости от энергоносителей из России. За каждый кубометр российского газа мы заплатили национальной безопасностью двойную и тройную цену. В будущем мы будем больше сосредотачиваться на безопасности, когда речь идет о решениях по экономической политике", – заявила Бербок, передает Укринформ.

В этой связи министр упомянула ситуацию, когда крупнейшие хранилища газа и нефти в Германии оказались в собственности российского Газпрома. Бербок подчеркнула, что после 24 февраля 2022 года, когда Россия совершила полномасштабное вторжение в Украину, стало ясно, что Европа уязвима, а мир хрупок: "Безопасность в ХХІ веке – это больше, чем оборона и дипломатия".

Как сообщалось, немецкое правительство разработало первую в истории ФРГ Стратегию национальной безопасности, проанализировав новую среду безопасности. В основу документа положена концепция "Изменения времени", провозглашенная канцлером Олафом Шольцом на 3-й день после начала полномасштабной войны РФ против Украины. Безопасность предполагает не только обеспечение обороноспособности государства, но и его экономическую и энергетическую независимость, свободу выбора путей развития.

Как ранее писал OBOZREVATEL, поставки газа из России в Европейский Союз опустились до самой низкой в истории отметки. Это связано с тем, что "Турецкий поток" остановили на ремонт.

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