ЕС не будет включать ограничения против российского "Росатома" в 11-й пакет санкций: CNN раскрыло детали

Европейский Союз (ЕС) не планирует вводить санкции против российской государственной атомной компании "Росатом" в своем 11-м пакете санкций против страны-агрессорки России. В блоке не считают, что такие меры нанесут серьезный ущерб Москве.

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Об этом рассказал высокопоставленный чиновник ЕС в комментарии CNN. Он отметил, что хотя страны-члены блока уменьшают свою зависимость от российской энергии, Евросоюз формально не будет нацеливаться на "Росатом" в этом пакете.

Блок считает, что "самые санкции" не принесут независимости от российских энергоносителей, сказал чиновник. Он подчеркнул, что существуют "другие пути достижения той же цели".

Ожидается, что в конце саммита G7 в Хиросиме (19-21 мая) будет определено устойчивое обязательство группы по независимости от российских ядерных источников энергии.

Ранее сообщалось, что лидеры стран Большой семи (G7) обсудят, как отслеживать торговлю бриллиантами из России. В будущем могут быть введены ответные санкции против агрессора.

Об этом заявил в четверг, 18 мая, официальный представитель Европейского Союза (ЕС) на брифинге. "Вы можете ожидать, что это будет упомянуто в коммюнике G7", – цитирует его Reuters.

OBOZREVATEL писал ранее о том, что правительство Венгрии пригрозило блокировать дальнейшую финансовую помощь Европейского Союза Украине. Министр иностранных дел Петер Сиярто озвучил три причины этого.

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