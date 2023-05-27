В США перенесли дату дефолта: что происходит

Министр финансов США Джанет Йеллен установила крайний срок для повышения лимита федерального долга. Американское правительство объявит дефолт, если Конгресс не повысит потолок госдолга в размере $31,4 трлн к 5 июня.

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Как пишет Reuters, Йеллен ранее заявляла, что дефолт потенциально может произойти уже 1 июня, но теперь называет 5 июня точным крайним сроком.

"Теперь мы оцениваем, что у казначейства будет недостаточно ресурсов для выполнения обязательств правительства, если Конгресс не повысит или не приостановит лимит долга до 5 июня", – сообщила она.

Более точная оценка дает Белому дому и переговорщикам в Конгрессе немного больше времени для завершения сделки по повышению установленного законом потолка кредитоспособности федерального правительства.

Демократические и республиканские переговорщики, казалось, были в шаге от соглашения в пятницу, но все еще пытались разрешить острые разногласия.

В письме к Конгрессу Йеллен сообщила, что ее департамент выплатит более 130 миллиардов долларов запланированных платежей в первые два дня июня, в том числе ветеранам и получателям социального обеспечения и медицинской помощи.

"В течение недели с 5 июня Казначейство должно произвести платежи и переводы на сумму около 92 миллиардов долларов", включая ежеквартальные корректировки примерно на 36 миллиардов долларов в трастовые фонды социального обеспечения и Medicare, написала Йеллен.

"Поэтому наших прогнозируемых ресурсов будет недостаточно для выполнения всех этих обязательств", – сказала она. Йеллен также сообщила, что в четверг министерство использовало чрезвычайную меру управления денежными средствами, обменяв казначейские ценные бумаги на сумму около 2 миллиардов долларов между Пенсионным фондом государственной службы и нетрудоспособности и Федеральным финансовым банком.

Как ранее писал OBOZREVATEL, США достигли потолка государственного долга. В результате из-за роста расходов, которые не покрывают доходы, страна может оказаться в состоянии первого в истории дефолта.

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