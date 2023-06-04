В Украине банки обновили курс доллара: сколько стоит валюта 4 июня

В Украине 4 июня несколько изменился наличный курс доллара по сравнению со вчерашним днем. Сейчас валюта стоит 37/37,45 грн/$ (покупка/продажа).

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По сравнению с 3 июня курс на покупку поднялся на 8 копеек, на продажу – на 4 копейки. Об этом свидетельствуют данные портала "Минфин".

Наибольшую стоимость валюты на продажу установили следующие финучреждения:

Креди Агриколь Банк – 37,75 грн/$;

Ощадбанк – 37,70 грн/$.

В свою очередь наименьший курс на продажу определили:

Универсал Банк – 37,30 грн/$;

ПриватБанк – 37,35 грн/$.

Наибольшую стоимость доллара на покупку установили следующие банки:

OTP Bank 37 грн/$;

Укрсиббанк – 36,95 грн/$.

При этом самый маленький курс на покупку опубликовали:

Ощадбанк – 36,70 грн/$;

ПУМБ – 36,75 грн/$.

Курс доллара в Украине в июне – озвучен прогноз

Как рассказал в комментарии OBOZREVATEL аналитик аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ, вероятно, наличный курс доллара в июне не опустится ниже официального и не поднимется выше отметки в 38,9 грн/долл.

"У нас производная сейчас от международной финансовой помощи. Более или менее стабильно поступают деньги от западных партнеров, поэтому есть все для курсовой стабильности", - отметил аналитик.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине крупнейший банк "Приват" перестал принимать доллары и евро в терминалах и обменниках. Кроме того, пункты валютного обмена стали внимательно изучать каждую купюру и массово отказываются принимать банкноты, в которых есть потертости, посторонние знаки, пятна и т.д.

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