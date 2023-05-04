В Украине готовятся к пересчету курса доллара: чего ожидать

С 4 по 10 мая наличный курс доллара в украинских банках ожидается на уровне 37,1-38,3 грн (покупка/продажа). В обменниках же, по прогнозам, он составит 37,25-38 грн.

Видео дня

Об этом сообщил финансовый эксперт Алексей Козырев. Он отметил:в целом ожидать значительного укрепления гривни – и, соответственно, обвала курса американской валюты – не стоит.

Причин этого несколько. Прежде всего, отметил аналитик, потому что в связи с войной, инфляционными процессами и пр. "население будет продолжать покупать валюты больше, чем сдавать".

"Таким образом, спрос на валюту будет достаточно большим. Однако с другой стороны, объемы избыточной закупки будут уменьшаться – поскольку в связи со все теми же причинами население не сможет покупать валюту очень большими темпами. И это будет поддерживать курс на среднем уровне", – объяснил Козырев.

Еще одной причиной, по его словам, является наличие в НБУ достаточных резервов для покрытия дефицита предложения на безналичном рынке. А учитывая, что все рынки связаны, "то есть подстраховка и для наличного рынка".

В целом же, отметил он, давление на гривню усилиться ближе к осени. Пик же придется на ноябрь-декабрь. "Т.е., тенденция превышения покупки украинцами наличной валюты над продажей сохраниться, но не в критических для рынка объемах", – пояснил эксперт.

До конца лета же по его словам, в обменниках курс доллара будет колебаться в районе 37,2-38,5 грн (покупка/продажа). "Украина достойно переживает войну с токи зрения валютного рынка. Ситуация находится под контролем", – резюмировал Козырев.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 4 мая, наличный курс доллара в составлял 37,45 в покупке. В продаже – 37,85 грн.



Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!